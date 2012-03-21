Територія Харкова зросте на 5 тисяч гектарів

Харків. 21 березня. УНІАН. Територія міста Харкова зросте на 5 тисяч гектарів.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови - директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяну ОВІННІКОВУ.

За її словами, держпідприємство «Східгеоінформ» уже розробило землевпорядну документацію щодо нових меж міста. Триває узгодження цих змін на сесіях 13 селищних рад.

Від зміни меж територія Харкова збільшиться з 30 тис. га до 34,9 тис. га. Разом з тим, з відання міста селищним радам відійде близько 52 га землі.

«Розробляючи нові межі, «Східгеоінформ» намагався максимально наблизити їх до Окружної дороги. Підприємство дуже коректно підійшло до зміни меж, не порізавши жодної ділянки землі, на яку видано документи і державні акти. Незначна кількість міських земель відійде селищним радам, але, в основному, це пайові ділянки», - зазначила Т.ОВІННІКОВА на брифінгу.

Вона підкреслила, що серед тих територій, які перейдуть до Харкова, є такі, що фактично розташовувалися в місті, але були приписані до одного з селищ, зокрема це МЖК «Інтернаціоналіст». Директор Департаменту зазначила, що найбільшу територію - 2602 га - місту передає Кулиничівська селищна рада.

Водночас, Т.ОВІННІКОВА зазначила, що до міста в основному переходять землі сільськогосподарського призначення. У зв`язку з тим, що генеральний план передбачає розвиток міста як із житловою забудовою, так і зі створенням інфраструктури сфери обслуговування, в окремих випадках цільове призначення земель змінюватимуть.