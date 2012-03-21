Харків. 21 березня. УНІАН. До Харкова привезуть Кубок Чемпіонату Європи з футболу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Наталію МІРОШНИЧЕНКО.

За її словами, Кубок Чемпіонату Європи з футболу перебуватиме в Харкові з 15 до 17 травня.

Вона зазначила, що в ці дні Харків прийматиме трофі-тур УЄФА Євро-2012. Головним завданням цього заходу є демонстрація трофея, який об`їде всі приймаючі міста Чемпіонату Європи з футболу. Крім того, Кубок побуває в Івано-Франківську, Одесі та Дніпропетровську.

Трофей перебуватиме на площі Свободи, і протягом трьох днів харків`яни та гості міста зможуть сфотографуватися з ним. Крім того, у ці дні планується запуск повітряної кулі у вигляді Кубка Євро-2012, повідомила Н.МІРОШНИЧЕНКО.

На знімках: (угорі) Кубок Чемпіонату Європи з футболу; (внизу) Президент Мішель ПЛАТІНІ демонструє Кубок УЄФА в Києві.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА