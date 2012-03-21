Працівники одного з ТОВ поцупили в держави понад 1 млн. грн.

Харків. 21 березня. УНІАН. У Харківській області службові особи одного з товариств із обмеженою відповідальністю привласнили понад 1 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За словами заступника прокурора області Леоніда ЛАХТЮКА, працівники прокуратури встановили факт укладання державним підприємством «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Укрзалізничпроект» договору з одним із ТОВ на розробку проектно-кошторисної документації.

При цьому працівники ТОВ фактично не розробляли проектну-кошторисну документацію для держпідприємства. У такий спосіб службові особи товариства, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи державними коштами в розмірі понад 1 млн. грн.

За даним фактом прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).