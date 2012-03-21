Фан-зону Харкова до Євро-2012 урочисто відкриють 7 червня

Харків. 21 березня. УНІАН. Фан-зону до Євро-2012 у Харкові урочисто відкриють 7 червня.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Наталію МІРОШНИЧЕНКО.

За її словами, монтування фан-зони до фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на найбільшій площі Харкова розпоченться 14 травня.

У звязку з цим, зазначила Н.МІРОШНИЧЕНКО, останній міський захід на майдані Свободи відбудеться 13 травня. Наступного дня почнеться монтаж об`єкту Євро-2012. У повному обсязі роботу розпочнуть з 18 травня, оскільки з 15 до 17 травня на цьому майдані пройде трофі-тур УЄФА Євро-2012. Рух транспорту на пл. Свободи під час монтажу фан-зони перекривати не будуть.

За словами керівника проекту «Офіційна фан-зона 2012» у Києві та Харкові «Баккара груп» компанії «Козирна Карта» Сергія ХАРКІВА, фан-зона на пл. Свободи прийматиме від 15 до 60 тисяч уболівальників щодня під час проведення ігор фінальної частини Євро-2012.

Він зазначив, що 80-85% уболівальників у фан-зоні в нематчеві дні становитимуть харків`яни, іншими відвідувачами будуть іноземці. У матчеві дні кількість іноземних уболівальників у фан-зоні більшатиме.

За даними керівника проекту, у фан-зоні виступатимуть різні артисти і гурти, імена і назви яких поки не розголошують. Також планується проведення лазерних шоу, робота атракціонів, фейєрверки.

Розроблена концепція складається з тематичних днів: «День уболівальників», «День Європи», «Козак і футбол», «Футбол і місто», «Футбольна вечірка», «Футбольне шоу», кожен день передбачає свою принаду для відвідувачів.

Крім того, УЄФА надасть так звану програму «FANTERTAINMENT», яка транслюватиметься на екранах 2,5 години щодня до початку матчів. Програми будуть присвячені цікавим фактам з історії чемпіонату, найбільш вражаючим подіям минулих чемпіонатів, заходам з талісманами Євро-2012 тощо. Також плануються прямі включення між фан-зонами приймаючих міст. Крім того, 9, 13 і 17 червня з ініціативи Асоціації футболу Королівства Нідерланди буде організовано окрему програму для голландських фанів.

«У цілому фан-зона - це мега-проект, подібного якому в Україні ще не було. За підтримки міської влади та УЄФА, гадаю, нам удасться представити Україну і Харків у найкращому вигляді перед уболівальниками», - зазначив С.ХАРКІВ.

На знімку: Кубок УЄФА, який покажуть у Харкові на майдані Свободи під час трофі-туру УЄФА Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА