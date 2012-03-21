В Харківській області створять електронну соціальну карту - Добкін

Харків. 21 березня. УНІАН. В Харківській області планується створення електронної соціальної карти регіону.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході обговорення соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сказав голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

У ході обговорення губернатор дав доручення відповідним структурам влади створити таку електронну соціальну карту.

«Кожен район та місто області на підставі паспортів дільниць, які обслуговують соціальні працівники, повинні створити свої соціальні картки та мати електронну базу цих карт і дільниц. На підставі районних баз даних буде створена єдина обласна карта, яка буде розміщена на сайті облдержадміністрації та буде постійно оновлюватися», - сказав М.ДОБКІН.

Висуваючи ініціативи, керівник області звернувся до голів райдержадміністрацій, співробітників управлінь соціального захисту та соціальних служб з пропозицією вивчити проблеми соціальних працівників особисто і випробувати себе в ролі соціального волонтера.

«Зрозуміти до кінця проблеми соціальних працівників можна тільки тоді, коли знаєш усі тонкощі роботи. Це не тільки зарплата і відсутність реальних матеріальних стимулів, проблема ще й у тому, що люди йдуть туди, де все дуже погано. Я пропоную, щоб ми з вами хоча б один день на рік попрацювали соціальними волонтерами. Візьмемо відпустку за свій рахунок, виберемо район, і цілий день проведемо з його соціальними працівниками, відвідуючи тих людей, які потребують допомоги і підтримки», - запропонував М.ДОБКІН.

При цьому він висловився за те, аби зробити роботу соціального працівника більш привабливою для людей. Губернатор повідомив, що з цією метою у Харківській області планується впровадити систему заохочувальних заходів для працівників соціальних служб.