На Харківщині за хабарництво судитимуть посадовця райуправління юстиції

Харків. 23 березня. УНІАН. На Харківщині за хабарництво судитимуть заступника начальника районного в області управління юстиції – начальника відділу державної виконавчої служби.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра БАБІКОВА.

За його даними, в ході слідства правоохоронці встановили, що заступник начальника райуправління юстиції вимагала та отримала хабар у сумі 5 тис. грн. за невжиття заходів щодо вилучення майна та закриття виконавчого провадження за виконавчим листом.

Слідчий відділ прокуратури стосовно посадовиці 10 січня порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). На цей час досудове слідство завершене. Справу направлено до суду для розгляду по суті.