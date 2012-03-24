Металіст програв Арсеналу

Харків. 24 березня. УНІАН. Харківський Металіст програв у матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу київаському Арсеналу.

Гра, що проходила сьогодні в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського, завершилася з рахунком 4:2 на користь Арсенала.

Після рахунку 0:2 у другому таймі Металісту вдалося відіграти два м’ячі (Бланко 74, Хав`єр 77, пенальті), але Арсенал був сьогодні сильнішим.

Склад Металіста: Дишленкович, Березовчук, Вільягра, Пшеничних (Валяєв 79), Папа, Едмар (Бланко 63), Марлос (Девіч 53), Тайсон, Крістальдо, Хав`єр, Соса. Запас: Горяїнов, Торрес, Обрадович, Фініньо.

Зігравши 24 матчі, Металіст набрав 54 очки і залишається на 3-му місці в турнірній таблиці. Розрив з лідерами збільшився на 7 очок (Шахта -61, Динамо – 61, у киян гра в запасі).

Наступну гру підопічні Мирона Маркевича проведуть 1 квітня з Крибвасом у Харкові.