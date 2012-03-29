Добкін створив Раду регіону

Харків. 29 березня. УНІАН. В Харківській області замість адміністративно-господарський активу створено Раду регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, розпорядження про стоврення нової структури підписав голова Харківської облдежадміністрації Михайло Добкін.

«Ми тепер працюємо в новому форматі. Я підписав розпорядження про створення нового консультативного органу - Ради регіону. Він замінить адміністративно-господарський актив області», - сказав сьогодні М.Добкін, промовляючи на засідання колегії облдержадміністрації.

За його словами, зібрання Ради регіону, які плануються 4 рази на рік, будуть проходити окремо від засідань колегії облдержадміністрації, а при потребі екстрених зібрань можуть скликатися позачергові засідання.

«Ми проаналізували нашу роботу і дійшли висновку, що нам у плановому порядку достатньо проводити по чотири засідання колегії та Ради регіону на рік, щоб ми змогли розглянути всі питання в робочому порядку. У разі необхідності термінового розгляду будь-яких питань, будуть збиратися позачергові засідання», - сказав М.Добкін.