Sony відмовилася від нової гри Кодзіми: Bloomberg розповів, що пішло не так

Компанія не хотіла вкладати сотні мільйонів доларів у ще одну гру, яка не залишиться ексклюзивом для PlayStation.

Корпорація Sony вирішила відмовитися від випуску нової шпигунської гри Хідео Кодзіми – Physint. За даними Bloomberg, причиною стали зростаючий бюджет проєкту, зриви дедлайнів і сумніви щодо його потенційної прибутковості.

За словами джерел Bloomberg, які побажали залишитися анонімними, однією з причин стали комерційні результати двох попередніх проектів Кодзіми, а саме – Death Stranding та її сиквелу Death Stranding 2. Ігри банально не виправдали очікувань PlayStation щодо виручки.

Другий фактор – нездатність Кодзіми дотримуватися термінів. Розробка Physint вийшла далеко за межі виділених коштів, а гра вже пропустила декілька дедлайнів. Причому до релізу гри, судячи з усього, ще щонайменше 3–4 роки.

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Крім того, як повідомляє Bloomberg, Sony не захотіла вкладати сотні мільйонів доларів у новий масштабний проєкт, який не залишився б довічним ексклюзивом консолі. Студія Кодзіми зберігала за собою права на франшизу і могла випустити Physint де завгодно.

Важливу роль міг зіграти й той факт, що за останні роки Sony покинули багато ключових керівників, які тісно співпрацювали з Кодзімою після його відходу з Konami. У 2015 році розробник заснував власну студію Kojima Productions і уклав довгострокове партнерство з Sony, результатом якого стали дві частини Death Stranding.

Вже офіційно відомо, що Кодзіма продовжить розробку Physint спільно з Xbox Game Studios – ігровим підрозділом Microsoft та прямим конкурентом Sony. Угода також включає права на екранізацію цього проєкту та хоррора OD.

Physint – це шпигунський екшен нового покоління та духовний спадкоємець Metal Gear, який Кодз зіма називає стиранням межі між відеогрою та кіно. Активна розробка гри розпочалася лише у 2025 році, тож до її виходу мине ще чимало часу.

Також Кодзіма продовжує роботу над OD – проєктом у жанрі хоррору, який створюється за підтримки Microsoft та її хмарних технологій. Коли вона вийде, теж невідомо.

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