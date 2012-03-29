Маркевич прогнозує цікавий футбол

Харків. 29 березня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич, промовляючи на прес-конференції перед матчем Металіста зі Спортингом, спрогнозував цікавий футбол. Наставник харківського клубу високо оцінив рівень команд-учасниць, зазначивши, що кожнен з восьми клубів може виграти Лігу Європи.

«Ми чудово розуміємо, що Спортинг добре грає вдома. Особливо в Лізі Європи. Тим більше, пройти таку команду, як Манчестер, - дорого коштує. Я вважаю, що по грі виграли португальці. Нас чекає важкий матч. Я гадаю, що в п’ятницю буде цікавий футбол і, можливо, багато що вирішиться», - сказав М.Маркевич.

Торсигльєрі, Тайсон, Бланко і Вільягра мають по дві картки. У випадку, якщо вони отримають попередження - вони пропустять у відповідь гру. Проситимете футболістів, щоб вони грали чистіше?

Ми нагадаємо їм про це, але це футбол, і всяке може бути. Відкладати на матч у відповідь і говорити, мовляв, не грайте в повну силу, ми не будемо. У нас картки отримують в основному не за грубу гру, а за неспортивну поведінку. Я попрошу, щоб вони грали дисциплінінованіше.

Чи має значення, що перша гра проходитиме в Португалії?

В принципі немає, ми і з Сошо починали удома, з Олімпіакосом - теж. І Спортинг грав перший матч з Манчестером. Є думка, що краще грати перший матч на виїзді, але я не бачу якоїсь великої різниці.

Наскільки зміниться склад Металіста порівняно з матчем із Арсеналом?

Напевно, з`являться нові люди, але сильно не зміниться

Ви зробили висновки після тієї гри?

Головне, щоб футболісти зробили висновки, а я свої висновки зробив.

Чи побачили якісь зміни у настрої бразильців?

Звичайно, вони можуть на своїй мові говорити, тут тепліше. У нас зима затягнулася, і нам непросто, а їм - тим більше. Тому настрій кращий.

Після гри з Манчестером, ви гадаєте, португальці гратимуть спокійніше?

Мені важко сказати, це, напевно, питання до тренера Спортинга. Нас чекає непростий матч. Він також буде непростим і для Спортинга.

Торсигльєрі добре знайомий Спортинг. Він щось розповідав про суперника?

Я не розмовляв з ним на цю тему. Мені вистачає записів матчу з Манчестером. Я маю повне уявлення про команду. Повторюся, команда добре виглядала. І про щось додатково говорити не потрібно, а хлопцям, зокрема Марко, потрібно виходити і показувати гарний футбол.

Який стан Пшеничних, і чи всі футболісти готові?

Сергій готується до матчу. Останні - також. Який склад... Сьогодні буде тренування, і ми після визначимося остаточно.

Можливо, не зможуть зіграти Фернандеш, Ізмайлов, Капіж. Ви задоволені цим?

Я не маю такої інформації, ми побачимо хто вийде на полі завтра. Я упевнений, що Спортінг - така команда, в якій знайдеться заміна. Не думаю, що португальці багато втратять через відсутність декількох гравців.

Металіст має найкращу атаку в Лізі. Завтра ви гратимете в атакуючий футбол чи іншу схему?

Ми скрізь граємо в один футбол. Більше атакуємо. Я не думаю, що ми завтра щось поміняємо.

Тренер Спортинга сказав, що Металіст не має слабких місць. Як ви це прокоментуєте, і хто гратиме завтра?

Приємно чути такі слова, але у нас є деякі проблеми. Ми постараємося їх завтра ліквідовувати. Спортинг - така команда, яка у будь-який момент може покарати. Ми проситимемо наших захисників, щоб вони грали більш спокійніше.

Він також сказав, що в завтрашньому поєдинку немає фаворитів. А як ви вважаєте?

Я згоден, шанси 50 на 50. Взагалі, гамаю, що кожна з восьми команд, які залишилися на цьому етапі, може виграти Лігу Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА