У Харкові розпочалася робоча зустріч керівників митних служби України та Росії

Харків. 30 березня. УНІАН. У Харкові розпочалася робоча зустріч Голови державної митної служби України Ігоря Калетника та керівника Федеральної митної служби Росії Андрія Бельянінова.

Як передає кореспондент УНІАН, під час робочої зустрічі, яка проходить у Харківській облдержадміністрації, керівники митних служб двох держав розглянуть можливість розширення двосторонніх стосунків і полегшення перетину кордону громадянами Росії та України.

У робочій зустрічі також беруть участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Василь Хома та голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

І.Калетник відзначив важливість створення комфортних умов і спрощення процедури перетину кордону громадянами. Він наголосив, що за 2011 рік відбулося збільшення товарообігу з Росією. І.Калетник запропонував розвивати спільний митний контроль на кордоні Росії та України, синхронізувати роботу пунктів пропуску, погоджувати інфраструктурні проекти, зокрема будівництво нових пунктів пропуску, а також сприяння розвитку сезонної та ярмаркової торгівлі.

І.Калетник підкреслив, що Митна служба України виступає за зняття необґрунтованих обмежень на торгівлю певними групами товарів. «Митною службою підготовлені відповідні акти Кабінету міністрів України, якими ці обмеження пропонується зняти», - сказав він.

У свою чергу А.Бельянінов висловив сподівання на плідну роботу та закликав «не замовчувати проблеми, які існують». Він зазначив, що озвучені теми є також пріоритетними для Федеральної митної служби Росії. «Потрібно максимально спростити митні режими», - сказав він.