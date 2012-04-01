Вивезення меланжу з Харківської області розпочнеться 2 квітня

Харків. 1 ківтня. УНІАН. Вивезення меланжу з території Харківської області розпочнеться 2 квітня.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Шевченківської РДА Віталія Лахна.

«На даний момент в 14 цистерн залито 770 тонн меланжу, в понеділок цистерни почнуть виводити за межі району», - сказав В.Лахно.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що вже цього року з території Харківської області за межі країни буде вивезений весь меланж.

«Цього року територію Харківської області буде повністю очищено від меланжу. Перша партія вже готова до вивозу для утилізації за межами нашої країни», - сказав М.Добкін.

Довідка УНІАН. Вивезення окислювача ракетного палива - меланжу- з Харківської області здійснюється в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу. У 2011 році ця робота не проводилася у зв’язку з відсутністю коштів, які, згідно з Меморандумом, надаються країнами - донорами проекту.

За інформацією Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ХОДА, Міністерство оборони України неодноразово зверталося до Посла США в Україні та ОБСЄ з проханням прискорити виділення коштів на виконання міжнародного контракту. ОБСЄ працює над акумулюванням коштів для утилізації меланжу протягом 2012 року. Вивезення меланжу буде здійснюватись залежно від надходження коштів, які надаються країнами – донорами проекту.

За даними Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ХОДА, на складах військової частини А-2136 в Шевченківському районі Харківської області на цей час зберігаються такі речовини: меланж (окислювач) – 5154,6 тонн; ракетне паливо -153,5 тонн, у тому числі самін - 108,5 тонн, проніт - 8,3 тонн, гептил - 36,7 тонн.