На ХТЗ і Нових Будинках - тимчасова подача води зі зниженим тиском

Харків. 2 квітня. УНІАН. У майже 340 житлових будинках у Фрунзенському й Орджонікідзевському районах з 14:00 до 24:00 2 квітня холодну і гарячу воду подають із зниженим тиском.

Як повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на Департаментікомунального господарства, тиск знижено через пошкодження електричного кабелю на холодноводній насосній станції №28 та проведенням ремонту.

Зі зниженим тиском воду подають на ділянці, обмеженій:

вул. Ощепкова, вул. Танкопія, вул. Багратіона, пр. Маршала Жукова, вул. Рибалка, пр. Московському у Фрунзенському районі;

вул. 12 Квітня, вул. XVII Партз`їзду, вул. II П`ятирічки, пр. Фрунзе, пр. Косіора, пр. Орджонікідзе, вул. Миру, вул. Тухачевського, вул. Ф. Крала, вул. Соколова в Орджонікідзевському районі.

Для жителів району організована доставка безкоштовної питної води автоцистернами.