Приз кінофестивалю «Харьковская сирень» віділлють з бронзи

Харків. 4 квітня. УНІАН. Новий приз Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» буде виконаний у вигляді бронзової гілки бузку на мармуровій підставці.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету фестивалю Вікторія Маренич.

«Ми довго думали над формою і матеріалом головного призу фестивалю: буде він скляний, металевий, дерев`яний? Зі скляними призами виникли серйозні проблеми: дуже красиво, дуже дорого, але дуже крихко і недовговічно. Було ухвалено рішення відлити гілку бузку з бронзи на мармуровій підставці – над цим проектом працювали кілька скульпторів. Гран-прі також матиме покриття бузкового кольору. Це буде гарний приз, який не розіб`єш, і який простоїть багато років», - сказала В.Маренич.

На знімку: один з призів попередніх років кінофестивалю «Харьковская сирень».