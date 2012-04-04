У Мереф’янському медцентрі відкрито сучасний операційний блок

Харків. 4 квітня. УНІАН. Сьогодні у Мереф’янському міжрайонному медичному центрі після капітального ремонту відкрито операційний блок та хірургічне відділення.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття взяли участь губернатор Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, перший заступник міністра охорони здоров`я Раїса Моісеєнко, заступник керівника області Ігор Шурма, голова Харківської РДА Віталій Збукар.

Згідно з повідомленням, на ремонтних роботи, які було проведено протягом 2011 року, освоєно 1,1 млн. грн., з них 820 тис. грн. становить субвенція з державного бюджету, ще 280 тис. грн. виділено з обласного бюджету.

На виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» оновлений операційний блок оснащено сучасним медичним обладнанням: багатофункціональними операційними столами, операційними світильниками та іншим устаткуванням на загальну суму 133 тис. грн. Окрім цього, за кошти районного бюджету закуплені медичні меблі для хірургічного відділення на загальну суму 240 тис. грн.

Як зазначив під час брифінгу після відкриття операційного блоку М.Добкін, завдання влади - створювати умови, зокрема, для роботи лікарів та лікування пацієнтів.

«Ця лікарня є притрасовою, вона знаходиться на трасі Харків-Сімферополь, за якою в літній час іде дуже великий потік машин на Крим. Тому в лікарні надають допомогу дуже багатьом постраждалим у ДТП. Створені умови дозволять у найбільш складних випадках залучати фахівців з установ вищого рівня», - сказав М.Добкін.