Ярославський увійшов до числа 10 найбагатших українців - Forbes

Харків. 9 квітня. УНІАН. За версією журналу Forbes, харківський бізнесмен Олександр Ярославський увійшов до числа 10 найзаможніших українців.

Перше місце в рейтингу найбагатших українців продовжує посідати Рінат Ахметов. Його статки журнал оцінив у $16 млрд.

Слідом за ним слідують Віктор Пінчук ($4,2 млрд), Ігор Коломойський ($3 млрд), Геннадій Боголюбов ($2,8 млрд), Костянтин Жеваго ($1,8 млрд), Юрій Косюк ($1,3 млрд), Андрій Веревський ($1 млрд), Петро Порошенко ($1 млрд), Сергій Тигипко ($989 млн), Олександр Ярославський ($960 млн).

Сумарний стан 100 найбагатших українців за рік зменшилося на $2 млрд до $54 млрд, підрахував журнал. Більше всього втратив опозиційний олігарх Костянтин Жеваго. За рік його статки зменшилися на $600 млн.

Сумарний капітал найбагатших українців становить 37,5% від ВВП України. Для Росії цей показник рівний 24%, для США - 6,6%, пише Forbes.

Журнал не коментує, куди і скільки вкладають коштів українські багатії, однак відомо, що ненайбагатший серед українців харківський бізнесмен «№1» О.Ярославський майже 1/3 свого капіталу сьогодні інвестує в розвиток рідного міста. Президент групи DCH і власник ФК «Металіст» є генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012.

За даними УЄФА, загальна сума інвестицій О.Ярославського у підготовку Харькова до Євро-2012 становить 300 млн дол (головні проекти – міжнародний аеропорт, стадіон «Металіст», тренувальна база, футбольна академія, 5-зірковий готель Kharkiv Palace).

На знімку: Олександр Ярославський.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА