Аваков не передумав брати участь у парламентських виборах

Харків. 17 квітня. УНІАН. Екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков підтверджує свій намір брати участь у парламентських виборах.

«Я буду брати участь у виборному процесі. Ніяких проблем балотуватися у складі, скажімо, партійного списку, у мене на сьогоднішній день немає. Тому що я на сьогодні громадянин України без всяких обмежень і вилучень. Я не маю ніякого політичного притулку, я не маю ніяких інших позицій. Я перебуваю за кордоном у відрядженні», - цитує Українська правда слова Авакова з посиланням на телеканал ТВі.

Раніше представники «Батьківщини» поінформували, що судові органи Італійської республіки 12 квітня звільнили Авакова з-під варти. Генпрокуратура ж запевняє, що Аваков під домашнім арештом.

Як повідомляв УНІАН, своє бажання брати участь у виборах до Верховної ради України Арсен Аваков висловлював і раніше, перебуваючи за кородоном, де він знаходиться з початку осені 2011 року.

Фото Андрія Кравченка