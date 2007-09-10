В області працюватиме 1709 дільниць

Харків. 10 вересня. УНІАН. В області визначено 808 приміщень, які можуть бути використані для проведення заходів передвиборчої агітації.

Як повідомляє веб-сайт ОДА, про це поінформувала на прес-конференції заступник голови – керівник аппарату облдержадміністрації Любов ЛУЧАНІНОВА.

За її даними, в облдержадміністрації створена робоча група щодо сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень. Визначені місця майбутнього розташування дільничних виборчих комісій згідно з вимогами чинного законодавства та розроблені конкретні заходи щодо створення належних умов для роботи комісій.

Як запевнила Л.ЛУЧАНІНОВА, всі виборчі дільниці будуть забезпечені лініями і засобами зв’язку, інвентарем, транспортними засобами та необхідним обладнанням.

Загальна кількість виборчих дільниць становить 1709, з них - 1613 звичайних (як і на попередніх виборах) і 96 спеціальних; 792 великих, 545 середніх, 372 малих.