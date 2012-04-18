Яценюк зустрівся з начальником Качанівської колонії

Харків. 18 квітня. УНІАН. Народний депутат, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк зустрівся з начальником Качанівської виправної колонії Харкова Іваном Первушкіним.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій Чумак, кілька хвилин тому І.Первушкін прийняв у своєму кабінеті А.Яценюка.

Ю.Чумак нагадав, що на цей час Генеральна прокуратура України не надавала дозволу на зустріч А.Яценюка із екс-прем’єром Юлією Тимошенко, яка утримується в Качанівській колонії.

Він також зазначив, що йому не відомо, чи надасть такий дозвіл начальник виправного закладу.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк звернувся до генпрокурора із заявою щодо зустрічі з Ю.Тимошенко у Качанівській колонії.

Водночас у ГПУ заявили, що не мають повноважень надати дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.

В Генпрокуратурі сказали, що звертатися за дозволом про зустріч адвокати, родичі, близькі та знайомі засуджених повинні в Державну пенітенціарну службу.

Водночас А.Яценюк поінформував, що в Управлінні ДПтСУ в Харківській області йому сказали, що вирішує питання допуску до Ю.Тимошенко начальник Качанівської колонії, до якого А.Яценюк сьогодні і прибув.