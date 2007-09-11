ХТЗ вводить сервісне обслуговування техніки

Харків. 11 вересня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» має намір запровадити програму сервісного обслуговування техніки власного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор ХТЗ Олександр КОСОВ.

За його словами, розпочати програму заплановано з 1 жовтня цього року.

Програма полягає в тому, зазначив гендиректор, що у разі поломки гарантійної техніки виробництва ХТЗ несправність буде усунута протягом 12 годин незалежно від часу доби.

Система «12 годин - трактор у полі» буде поширена не тільки на Харківщині, але й в інших областях України.

«Думаю, що аграріям вигідно мати машину, про яку вони знають: станься поломка, і, максимум через 12 годин наші «сервісники» зроблять все для цього, - техніка буде відремонтована і вийде в поле», - сказав О.КОСОВ.

Він зазначив, що необхідність упровадження такої програми обумовлена тим, що сучасний споживач досить вимогливий і досвідчений як у питаннях придбання виробів, так і в питаннях обслуговування.

Керівник заводу відмітив, що споживач сьогодні вимагає від виробника «сервіс, якість та післягарантійне обслуговування». «Без цих складових неможливе просування ні на одному ринку, включаючи ринок України, СНД і далекого зарубіжжя», - наголосив О.КОСОВ.