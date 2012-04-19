Зімере: процес над Тимошенко впливатиме на відносини України та ЄС (доповнена)

Харків. 19 квітня. УНІАН. Судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко впливатиме на відносини України та Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Франції з прав людини Франсуа Зімере заявив на брифінгу у приміщенні Харківського обласного апеляційного суду, де Київський райсуд міста розглядає справу Ю.Тимошенко.

«Від того, як буде розвиватися цей процес, це буде мати великий вплив на майбутнє України, також сильно впливатиме на стосунки України та Європи», - сказав Ф.Зімере.

На його думку, процес над Ю.Тимошенко є політично вмотивованим. «Що я бачив – це абсурдно. Політична мотивація всіх цих звинувачень не підлягає сумніву», - сказав Ф.Зімере.

Він висловив стурбованість з приводу стану здоров’я Ю.Тимошенко та наголосив, що у разі ненадання їй права на лікування, вона не зможе себе захистити.

«Пані Тимошенко має право на лікування. Якщо вона не використовує право на лікування, вона не може себе захистити. Це загальновизнані правила, права людини», - сказав Ф.Зімере.

Посол Франції з прав людини також звернув увагу на інші судові процеси в Україні, які, на його думку, також є політично вмотивованими.

«Не можна також забувати про інші процеси, які також мають політичне забарвлення, – це процес над Луценком і над Іващенком», - нагадав Ф.Зімере.

Він також повідомив, що збирається відвідати Ю.Тимошенко у Качанівській колонії. Ф.Зімере зазначив, що офіційно звернувся з відповідним проханням до української влади кілька днів тому, однак, офіційної відповіді так і не потримав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у приміщенні Харківського обласного апеляційного суду розпочалося попереднє засідання Київського районного суду міста з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України».