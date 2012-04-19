Добкін просить тимошенківців бути культурними

Харків. 19 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін закликав прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не смітити у Харкові й не порушувати життєдіяльність міста.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення керівника області оприлюднене на офіційному сайті облдержадміністрації.

За словами губернатора, прихильники Ю.Тимошенко, які прибули до Харкова для її підтримки, внесли безлад у життя міста.

«Сьогоднішній шабаш, який влаштував десант прихильників Юлії Тимошенко з інших міст у Харкові, паралізував розмірену роботу півторамільйонного мегаполісу», - заявив М.Добкін.

Керівник області звернувся до гостей Харкова, які приїхали підтримати Ю.Тимошенко, із закликом дбайливо ставитися до всього того, чого вдалося домогтися тисячам харків`ян шляхом щоденної копіткої праці.

«Величезні автомобільні пробки, купи сміття і пляшок, залишені після так званого мирного мітингу прихильників Юлії Тимошенко, - все це дуже дисонує з нашим харківським способом життя. Думаю, гості з інших міст України вперше приїхали в таке гарне місто, місто європейської культури, де за чистотою вулиць і дворів щодня стежать багатотисячні армії харків`ян. Поважаючи політичні погляди гостей Харкова, ми звертаємося до них з переконливим проханням не руйнувати те, що створено руками харків`ян, не витоптувати газони, не смітити і не ламати лавки. Харків`яни будують і творять, відновлюють і бережуть. Ламати - це не наш девіз», - підкреслив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у приміщенні харківського обласного апеляційного суду розпочалося попереднє засідання Київського районного суду міста з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України».

До Харкова приїхали тисячі прихильників Ю.Тимошенко, щоб висловити свій протест проти її переслідування.