Прокурор Калита вважає всі рішення суду законними

Харків. 20 квітня. УНІАН. Державний обвинувач у справі Юлії Тимошенко прокурор Вікторія Калита назвала абсолютно законним рішення суду про призначення дати судового засідання і про відхилення клопотань захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору прокурор висловила сьогодні журналістам, коментуючи ухвали суду.

«Рішення суду є абсолютно законним. Засідання відбудеться 28 квітня у приміщенні Апеляційного суду Харківської області з викликом всіх учасників процесу», - сказала В.Калита.

За її словами, питання про доставку до суду Ю.Тимошенко «буде вирішене компетентними органами».

«Не виключено, - зазначила прокурор, - що Юлія Тимошенко даватиме свідчення на ношах».

Також вона повідомила, що обвинувачувальний висновок у повному обсягу буде зачитаний у ході судового слідства.