Добкін маніпулює - експерт

Харків. 11 вересня. УНІАН. Заява мера Харкова Михайла ДОБКІНА про збільшення рейтингу Партії регіонів у столиці Слобожанщини є маніпулюванням громадською думкою.

Про це заявив заступник директора київського Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Заява ДОБКІНА по збільшення рейтингу Партії регіонів у Харкові є спробою зробити «гарну міну при поганій грі». Михайлом ДОБКІНИМ настільки незадоволене його партійне керівництво, що він приїхав до столиці, і на прес-конференцію невміло намагався «підвищити» рейтинги регіоналів. Як би там не було, факт залишається фактом – зменшення рейтингу Партії регіонів є об’єктивним процесом, і сталося це саме завдяки Михайлу ДОБКІНУ», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Аналітик також відзначив, що М.ДОБКІН, вочевидь, намагається підготувати грунт для можливих фальсифікацій результатів голосування.

«Харківський градоначальник також активно говорив про якусь міфічну соціологічну структуру, яка незабаром проведе дослідження громадської думки у місті, - зазначив фахівець .- Хоча будь-якому політологу і соціологу абсолютно очевидно, що провести якісне дослідження до виборів зараз неможливо. Очевидно, шляхом маніпуляцій громадською думкою М.ДОБКІН намагається підготувати підґрунтя для майбутніх фальсифікацій».