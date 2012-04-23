Київський райсуд незаконно розглядає справу щощо ЄЕСУ, наполягає Власенко
Адвокат лякає Європейським судом
Харків. 23 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова незаконно розглядає кримінальну справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.
«Цей суд (Київський райсуд Харкова – УНІАН) не має права розглядати цю справу. У нас у кримінальному процесі немає альтернативної судової юрисдикції, немає альтернативної підсудності. Підсудність визначена завжди абсолютно чітко згідно з законом. У нас закон говорить, що стандартний варіант підсудності – це підсудність за місцем скоєння злочину. У нас всі нібито протиправні дії скоєні в Дніпропетровську. Чому слухає харківський суд, не зрозуміло», - наголосив С.Власенко.
Він заявив, що під час визначення підсудності справи було порушено ряд процедурних моментів.
«Вони самі звернулися до голови Вищого спеціалізованого суду з питанням визначити підсудність. Але такої процедури не існує. Якщо ти не знаєш, яка підсудність, ти повинен відправити за тією підсудністю, яку ти вважаєш потрібною, і це чітко прописано в законі, ти нічого ні в кого не повинен питати», - сказав С.Власенко.
На думку захисника, звернення до ВССУ з проханням визначити підсудність справи свідчить, що справа щодо ЄЕСУ знаходиться не в юрисдикції Київського райсуду Харкова.
«Голова ВССУ написав, що визначає підсудність за Харківською областю, і зобов’язує голову апеляційного суду визначити, в який із судів. Такої процедури взагалі немає. Їм за це велике окреме спасибі. На сьогодні ми маємо розгляд справи в суді, який не уповноважений на це у відповідності до закону. Це беззаперечна підстава для Європейського суду визнавати це все незаконним», - підкреслив С.Власенко.
Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова призначив розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 28 квітня. Засідання у справі Ю.Тимошенко розпочнеться о 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.
Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.
За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.