Київський райсуд незаконно розглядає справу щощо ЄЕСУ, наполягає Власенко

Харків. 23 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова незаконно розглядає кримінальну справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Цей суд (Київський райсуд Харкова – УНІАН) не має права розглядати цю справу. У нас у кримінальному процесі немає альтернативної судової юрисдикції, немає альтернативної підсудності. Підсудність визначена завжди абсолютно чітко згідно з законом. У нас закон говорить, що стандартний варіант підсудності – це підсудність за місцем скоєння злочину. У нас всі нібито протиправні дії скоєні в Дніпропетровську. Чому слухає харківський суд, не зрозуміло», - наголосив С.Власенко.

Він заявив, що під час визначення підсудності справи було порушено ряд процедурних моментів.

«Вони самі звернулися до голови Вищого спеціалізованого суду з питанням визначити підсудність. Але такої процедури не існує. Якщо ти не знаєш, яка підсудність, ти повинен відправити за тією підсудністю, яку ти вважаєш потрібною, і це чітко прописано в законі, ти нічого ні в кого не повинен питати», - сказав С.Власенко.

На думку захисника, звернення до ВССУ з проханням визначити підсудність справи свідчить, що справа щодо ЄЕСУ знаходиться не в юрисдикції Київського райсуду Харкова.

«Голова ВССУ написав, що визначає підсудність за Харківською областю, і зобов’язує голову апеляційного суду визначити, в який із судів. Такої процедури взагалі немає. Їм за це велике окреме спасибі. На сьогодні ми маємо розгляд справи в суді, який не уповноважений на це у відповідності до закону. Це беззаперечна підстава для Європейського суду визнавати це все незаконним», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова призначив розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 28 квітня. Засідання у справі Ю.Тимошенко розпочнеться о 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.