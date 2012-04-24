Прокурор заявляє, що до Тимошенко силу не застосовували

Харків. 24 квітня. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не застосовували фізичний вплив під час перевезення до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Харківської області Геннадій Тюрін.

Він зазначив, що вчора від Ю.Тимошенко надійшла заява про те, що до неї під час перевезення до лікарні 20 квітня застосувалися заходи фізичного впливу.

Г.Тюрін підкреслив, що прокуратура одразу розпочала перевірку вказаних фактів, зокрема були опитані працівники колонії, лікарі, свідки. Крім цього, до Ю.Тимошенко були направлені експерти.

Прокурор наголосив, що факти, викладені в заяві Ю.Тимошенко, не підтвердилися, тому в порушенні кримінальної справи було відмовлено.