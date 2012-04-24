На події у Харкові відреагував Литвин
Голова ВР звернувся до ГПУ, ДПтС та МОЗ
Київ. 24 квітня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир Литвин звернувся до Генеральної прокуратури України, Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я з проханням надати офіційну інформацію щодо стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та ситуації, яка сталася з її перевезенням 20 квітня з колонії до лікарні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив під час пленарного засідання перед його закриттям, реагуючи на вимоги представників «БЮТ-Батьківщини» запросити до ВР генпрокурора Віктора Пшонку та допустити до Ю.Тимошенко лікарів-народних депутатів.
«Я звернувся, щоб надали нам офіційну письмову інформацію від Генеральної прокуратури, пенітенціарної служби та від Міністерства охорони здоров’я, а далі будемо розглядати», - сказав В.Литвин.
Він звернувся до депутатів-опозиціонерів з проханням зареєструвати проект постанови з їхніми вимогами.
«Давайте вносьте, і будемо розглядати», - сказав В.Литвин.
У свою чергу, депутати від опозиції розгорнули у Президії ВР плакат з написом: «Янукович, не вбивай Юлю!».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії 20 квітня.
За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.
У свою чергу, прокурор Харківської області Геннаді Тюрін заявив, що до екс-прем’єр-міністра не застосовували фізичний вплив під час перевезення до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.