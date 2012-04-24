На події у Харкові відреагував Литвин

Київ. 24 квітня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир Литвин звернувся до Генеральної прокуратури України, Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я з проханням надати офіційну інформацію щодо стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та ситуації, яка сталася з її перевезенням 20 квітня з колонії до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив під час пленарного засідання перед його закриттям, реагуючи на вимоги представників «БЮТ-Батьківщини» запросити до ВР генпрокурора Віктора Пшонку та допустити до Ю.Тимошенко лікарів-народних депутатів.

«Я звернувся, щоб надали нам офіційну письмову інформацію від Генеральної прокуратури, пенітенціарної служби та від Міністерства охорони здоров’я, а далі будемо розглядати», - сказав В.Литвин.

Він звернувся до депутатів-опозиціонерів з проханням зареєструвати проект постанови з їхніми вимогами.

«Давайте вносьте, і будемо розглядати», - сказав В.Литвин.

У свою чергу, депутати від опозиції розгорнули у Президії ВР плакат з написом: «Янукович, не вбивай Юлю!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії 20 квітня.

За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.

У свою чергу, прокурор Харківської області Геннаді Тюрін заявив, що до екс-прем’єр-міністра не застосовували фізичний вплив під час перевезення до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.