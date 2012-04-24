Добкін вручив групі студентів путівки на екскурсію до Верховної ради

Харків. 24 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з учасниками програми «Познайомся з губернатором» і вручив переможцям проекту сертифікати на екскурсію до Верховної ради України.

Програма «Познайомся з губернатором» була ініційована Харківською профспілкою студентів з метою сформувати у молоді розуміння діяльності органів місцевої влади і показати її роботу зсередини, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Серед студентів та аспірантів харківських вузів було відібрано 17 найбільш активних людей з високою громадянською позицією, які протягом 10 тижнів ознайомилися з роботою органів державної влади, відвідали депутатські прийоми та засідання комісій міської ради, оглянули комунальні підприємства «Харківпас», «Харьковпарксервіс», «Жилкомсервіс», «Вода» та зустрілися з їх керівництвом.

На останньому тижні проекту учасники представили власні плани розвитку відвіданих комунальних підприємств Харкова, серед яких шляхом голосування були визначені переможці: Олександр Киян, Олександр Крюков, Дмитро Іванов, Дмитро Ромашко і Єгор Сидельников. Завершальним етапом стала зустріч студентів з губернатором Харківської області, у якого їх ініціатива знайшла повну підтримку.

«Будь-яка ініціатива, яка має початок, продумані дії і логічне завершення завжди нами підтримується, - сказав у ході зустрічі Михайло Добкін.

«Колись у Радянському Союзі, - зазначив він, - діяла добре налагоджена система, коли через комсомол і роботу на підприємствах відбирали кращих з десятків тисяч, і вони отримували можливість посісти ту чи іншу посаду. Якщо ми сьогодні шляхом активної самоорганізації зможемо зробити так, щоб люди у молодому віці змогли познайомитися з роботою державних структур, комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування і зробили усвідомлений вибір, тоді на його результат вплине не тільки юнацька романтика, а й певний досвід і знання. Такі речі дуже важливі і корисні. Мені дуже приємно, що цей проект був доведений до логічного завершення».