Тимошенко описала подробиці застосування до неї сили

Київ. 24 квiтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові, описала подробиці застосування до неї сили під час примусового вивезення 20 квітня з колонії до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці».

Відповідну заяву Ю.Тимошенко виклала на 7 листках, фотокопію яких оприлюднив сайт партії «Батьківщина».

«У п’ятницю, 20.04, після завершення робочого дня мені віддали заключення німецьких лікарів професорів П.Хааса та К.Н.Айнхойпля, які зазначили, що я не зможу поправити свій стан здоров’я в цій клініці, яку запропонувала українська влада…

Після отримання висновку німецьких лікарів я письмово повідомила начальника колонії, усно наглядаючого прокурора та заступника міністра охорони здоров’я, що до зустрічі з моїм захисником, враховуючи зміст висновку, я не можу переїжджати в лікарню. Ми домовилися, що такий переїзд в лікарню відбудеться в понеділок після спілкування з Сергієм Власенком.

Але приблизно біля 21.00 з тюремної камери, де я перебувала, вивели мою сусідку, а через деякий час після того до мене зайшли 3 чоловіки кремезної статури. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох стягувати з ліжка, докладаючи грубу фізичну силу. Від болю та відчаю я, як могла, почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт, мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадлі на вулицю. Я думала, що наступили останні хвилини мого життя. Від невиносимого болю в спині та страху я почала кричати та кликати на допомогу, але ніякої допомоги я не отримала. В якийсь момент від страшного болю я просто відключилася та прийшла до тями вже в лікарняній палаті. В стані крайнього стресу я відмовилася будь з ким спілкуватися до зустрічі з моїми захисниками. На наступний день я відмовилася від їжі. Але зустрічі з захисниками так і не відбулося...», - написала Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.

Водночас, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

За його словами, Ю.Тимошенко писала заяву з проханням про надання медичної допомоги в стаціонарі. За рішенням міжнародної медичної комісії, 20 квітня екс-прем’єра перевели у ЦКЛ «Укрзалізниці», де вона «від лікування відмовилася», додав І.Ковпащиков.

В свою чергу, начальник сектору охорони здоров’я Управління ДПтС в Харківській області Дмитро Курушин заявив, що після прибуття до лікарні Ю.Тимошенко «не пред’являла претензій» і відмовилась пройти медогляд. «На видимих ділянках тіла слідів побиття помічено не було. В колонії вона також відмовилась від медичного огляду», - сказав Д.Курушин.

У свою чергу, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін сьогодні повідомив, що «прокурорська перевірка не знайшла підтвердження» того, що Ю.Тимошенко били та заламували їй руки та ноги.

За його словами, екс-прем’єру запропонували медично засвідчити отримані травми, однак вона відмовилася від послуг судово-медичного експерта.

Г.Тюрін зазначив, що Ю.Тимошенко пропонувала працівникам прокуратури оглянути отримані нею пошкодження. Однак, за словами прокурора, у цьому їй було відмовлено, оскільки, відповідно до чинного законодавства, оглядати ув’язнених має право тільки особа однією з ув’язненим статі. «Було запропоновано нею, щоб якісь частини тіла оглянув працівник прокуратури, на що було сказано, що це неможливо», - зазначив він. Г.Тюрін підкреслив, що Ю.Тимошенко відмовлено в порушенні кримінальної справи через відсутність складу злочину.