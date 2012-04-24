Про події з Тимошенко заговорили в Німеччині

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель Галер (Група народних партій, Німеччина) стурбований повідомленнями про побиття колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у в’язниці.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

«Я дуже стурбований інформацією про побиття Ю.Тимошенко. Це абсолютно неприпустимо», - сказав депутат.

«Вся відповідальність за це лежить на режимі і на Вікторі Януковичі», - наголосив М.Галер.

Він підкреслив, що Європейський Союз уважно стежить за ситуацією щодо Ю.Тимошенко, зокрема, і за розвитком подій в Україні в цілому.

Депутат зазначив, що владі не варто вірити у можливість безкарного знищення Ю.Тимошенко, як політично, так і фізично.

За його словами, ЄС посилить тиск на Україну з метою забезпечення дотримання демократичних стандартів.

«Режим має бути попереджений», - наголосив М.Галер.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.