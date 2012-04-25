Керівництво колонії погрожує примусово годувати Тимошенко – Кожем’якін

Харків. 25 квітня. УНІАН. Керівництво Качанівської виправної колонії погрожує примусово годувати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу поблизу Качанівської колонії після відвідування Ю.Тимошенко заявив її захисник, народний депутат України Андрій Кожем’якін.

«Сьогодні зранку керівник установи разом зі своїми заступниками, а також із людиною, яка відповідає за медичні питання, прийшли до Юлії Володимирівни Тимошенко і сказали, що їм відомо від тих людей, які перебувають разом із нею, що вона голодує, що вона п’є тільки воду. У такому випадку вони вимушені будуть її ізолювати, поселити одну і примусово годувати її зі спеціального зонду, тобто, вони готуються до насилля номер два», - сказав А.Кожем’якін.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко 20 квітня спеціально не писала ніяких заяв про початок голодовки для того, щоб «стосовно неї не було насильства».

А.Кожем’якін підтвердив, що на тілі Ю.Тимошенко, зокрема, на животі та лівій і правій руках наявні синці.

Донька екс-прем’єра Євгенія додала, що на животі Ю.Тимошенко є синець діаметром 8-10 см. За її словами, як сказала Ю.Тимошенко, ці пошкодження були їй завдані під час транспортування до лікарні «Укрзалізниці».