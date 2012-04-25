26 квітня у Харкові вшанують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи

О 8.30 – покладання квітів

Харків. 25 квітня. УНІАН. 26 квітня о 8:30 в Харкові відбудеться покладання квітів до Пам`ятного знаку Чорнобильської катастрофи. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, пам`ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС вшанує керівництво Харківської області, члени громадських організацій регіону, керівники обласних підприємств та організацій, харків`яни та гості міста.

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