Начальник колонії заявляє, що Тимошенко не відмовлялася від їжі

Харків. 25 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не відмовлялася від вживання їжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Качанівській колонії повідомив журналістам начальник цього виправного закладу Іван Первушкін.

І.Первушкін зауважив, що разом із членами медичної комісії особисто відвідав Ю.Тимошенко у її камері.

За словами начальника колонії, Ю.Тимошенко відповіла членам комісії, що не відмовлялася від прийому їжі.

«Вона заявила, що не відмовлялася від прийому їжі», - сказав І.Первушкін і додав, що у кімнаті, де утримується Ю.Тимошенко, стоїть холодильник, «який повністю забитий їжею».

І.Первушкін наголосив, що з приводу невідмови Ю.Тимошенко від їжі був складений відповідний акт.

