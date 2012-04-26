Фракція «Батьківщини» у Харківській облраді залишила сесію

Харків. 26 квітня. УНІАН. Фракція «Батьківщини» в Харківській обласній раді у повному складі залишила сьогоднішню сесію, протестуючи проти побиття екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко під час її перевезення з Качанівської колонії до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Про це УНІАН повідомив член фракції «Батьківщина» Іван Варченко.

За словами І.Варченка, під час сесії обласної ради він зачитав заяву фракції, у якій депутати вимагають притягти до відповідальності винних у застосуванні до Ю.Тимошенко фізичної сили.

І.Варченко зазначив, що члени фракції також вимагають від правоохоронців розібратися у порушеннях громадського порядку, які нібито мали місце 19 та 20 квітня під час мітингів на підтримку Ю.Тимошенко під будівлею Апеляційного суду Харківської області.

Зокрема, депутат наголосив на фактах побиття прихильників Ю.Тимошенко, пошкодженні і викраденні партійних наметів та агітаційних матеріалів.

Він підкреслив, що заява має бути оформлена як офіційне депутатське звернення до начальника Головного управління МВС у Харківській області Віктора Козицького, прокурора Харківської області Геннадія Тюріна і начальника Управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області Євгена Бараша.

«За умов, що склалися, ми не будемо робити вигляд, ніби нічого не відбувається. До того часу, поки винні у беззаконні та злочинах на майдані Руднєва і в Качанівській колонії не понесуть відповідальності, розмовляти про все інше вважаємо за фарс та окозамилювання. До вирішення цих питань по суті фракція «Батьківщина» не буде брати участі у подальшому засіданні сесії», - підкреслив він.

У свою чергу, В.Козицький на сесії нагадав, що Харківський окружний адміністративний суд заборонив 19 та 20 квітня проводити на площі Руднєва перед Апеляційним судом Харківської області масові заходи. Незважаючи на це, їхні учасники встановили кілька наметів, під час мітингу використовували звукопідсилювальну апаратуру. В.Козицький наголосив, що за різні правопорушення працівники міліції склали 8 адмінпротоколів.