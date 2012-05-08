Тимошенко планує переїхати до лікарні 9 травня – Моісеєнко

Харків. 8 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко висловила намір переїхати до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові завтра, 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії повідомила журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

За її словами, лікар берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс після відвідування лікарні провів розмову із Ю.Тимошенко, під час якої запропонував їй сьогодні госпіталізуватися до медичного закладу.

«Юлія Володимирівна сьогодні не побажала госпіталізуватися. Юлія Володимирівна підкреслила, що вона планує завтра госпіталізуватися», - сказала Р.Моісеєнко.

Л.Хармс у свою чергу зазначив, що, дійсно, із Ю.Тимошенко досягнута домовленість про госпіталізацію до лікарні «Укрзалізниці» завтра, 9 травня.

Він зазначив, що відразу після госпіталізації лікарі готові розпочати реабілітаційні заходи.

