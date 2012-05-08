Тимошенко потребує комплексної терапії - професор клініки «Шаріте»

13:42, 08 травня 2012
Харьків
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Хармс: це не лікується пігулками

Харків. 8 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко потребує комплексної терапії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії заявив журналістам лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

За його словами, лікування Ю.Тимошенко буде залежати від багатьох факторів та обставин.

«Швидше за все, будемо лікувати її за декількома пунктами», - зауважив Л.Хармс.

Він відмовився спрогнозувати тривалість лікування, зазначивши, що «це точно не три дні».

«Це хронічний больовий синдром. Це не лікується фізіотерапією та кількома пігулками», - сказав він.

Він зауважив, що лікування Ю.Тимошенко можна розпочинати одразу, однак ефективність лікування буде вищою, якщо екс-прем’єр пройде курс реабілітації після голодування.

Як повідомлялося, раніше ДПтС інформувала, що Ю.Тимошенко попередньо надала згоду на переведення її до стаціонарного закладу «Укрзалізниці» з 8 травня.

Сьогодні, 8 травня, пенітенціарна служба України повідомила, що Ю.Тимошенко відмовилась розпочати із сьогоднішнього дня рекомендований їй німецькими та українськими лікарями курс реабілітаційних процедур в умовах лікарні «Укрзалізниці».

Разом з тим перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник міжнародної медичної комісії Раїса Мойсеєнко повідомила, що Ю.Тимошенко висловила намір переїхати до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові завтра, 9 травня.

Лікуватиме ув`язнену екс-прем`єра німецький спеціаліст за підтримки українських лікарів.

Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти її побиття працівниками колонії під час примусового перевезення до лікарні ввечері 20 квітня.

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