Сьогодні - засідання колегії облдержадміністрації

Харків. 17 травня. УНІАН. Сьогодні, 17 травня, о 9.00 у малій залі ХОДА розпочнеться засідання колегії облдержадміністрації.

Як повідомляє сайт ХОДА, на засіданні планується розглянути такі питання:

- про хід виконання рішення спільного засідання колегії обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області від 22 грудня 2011 року «Аналіз перспектив подальшого опалення об’єктів соціальної сфери і житлових будинків від відомчих котелень підприємств».

- про хід виконання рішення засідання колегії обласної державної адміністрації від 29 березня 2012 року «Про хід підготовки сільськогосподарських підприємств області до проведення комплексу весняно – польових робіт у поточному році».

- про хід виконання рішення спільного засідання колегії обласної державної адміністрації та зборів адміністративного – господарського активу області від 27 жовтня 2011 року «Про організацію медичного забезпечення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Харківській області».

- про підсумки зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зносин, аналіз залучення іноземних інвестицій, прикордонного співробітництва Харківської області протягом 2011 року.

- про стан цінової ситуації на споживчому ринку Харківської області.

- фінансово-господарська діяльність театрально-концертних установ.

- про підсумки проведення опалювального сезону 2011/2012 років та заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2012/2013 років.

- про оплату праці та розрахунки з Пенсійним фондом України.

- про підсумки в галузі тваринництва та виконання заходів, передбачених Програмою розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки.

- про стан надходження коштів на рахунок обласного бюджету від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відповідно до рішення ХІ сесії Харківської обласної ради VІ скликання від 01.03.2012 № 358-VІ.

- про роботу з контрольними документами органів влади вищого рівня.