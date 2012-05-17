Губернатор не задоволений обсягами інвестицій в АПК

Харків. 17 травня. УНІАН. Частка іноземних інвестицій в сільське господарство Харківської області неприпустимо низька.

Про цен заявив сьогодні в ході засідання колегії Харківської облдержадміністрації губернатор Михайло Добкін, повідомляє прес-служба ХОДА.

За його словами, необхідно стимулювати компанії з іноземним капіталом вкладати гроші в землю, яку вони обробляють.

«1,3% - це частка іноземних інвестицій в сільське господарство. Якою кількістю сільськогосподарської землі сьогодні володіють підприємства, які мають іноземних засновників? Це десятки тисяч гектарів. Це означає, що вони черпають і нічого не вкладають. Я прошу з цього питання зібрати нараду з представниками цих компаній і обговорити їх реальну участь у залученні іноземних інвестицій в наш регіон. Вони тут мають величезну виручку, і жодна країна світу не допустить, щоб найкращі природні ресурси використовувалися, і нічого не вкладалося», - сказав М.Добкін.