Міжнародна медкомісія не відпускає Тимошенко на суд 21 травня

Харків. 17 травня. УНІАН. Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування , не зможе 21 травня брати участі у засіданні суду з розгляду кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний висновок на брифінгу у Харківській лікарні оприлюднила заступник голови Міжнародної медичної комісії Галина Сіроштан.

За її словами, вчора до медкомісії надійшов запит від начальника Качанівської виправної колонії Івана Первушкіна з проханням оцінити стан здоров’я Ю.Тимошенко і надати висновок щодо можливості її участі у судовому засіданні 21 травня.

Г.Сіроштан зауважила, що сьогодні зранку члени комісії провели консультації з медиками, які лікують Ю.Тимошенко. Г.Сіроштан підкреслила, що медична комісія дійшла висновку, що 21 травня екс-прем’єр не може бути присутньою на засіданні суду, оскільки, відповідно до розробленого лікарем Ю.Тимошенко Лутцом Хармсом графіка, пацієнтці краще не переривати курс процедур та прийом дієтичного харчування. Вона зазначила, що цей висновок медична комісія факсом і офіційним листом передала І.Первушкіну. Г.Сіроштан висловила переконання, що керівництво колонії дослухається цих рекомендацій.

Г.Сіроштан також підтвердила, що Л.Хармс виїхав з Харкова і від сьогодні лікарем Ю.Тимошенко буде Ірина Фурса, доки на зміну німецькому медику не прибуде інший лікар берлінської клініки «Шаріте».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про перенесення на 21 травня розгляду по суті справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Сторона державного обвинувачення вимагає від суду забезпечити особисту присутність Ю.Тимошенко на судовому процесі.