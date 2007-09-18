Журналісти – Морозу: Ви вже все сказали

Харків. 18 вересня. УНІАН. Журналісти не задавали запитань голові ВРУ V скликання, лідеру Соцпартії України Олександру МОРОЗУ під час його візиту 14 вересня до Харкова.

Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на Харківське Агентство телевізійних новин.

Лише після настійливих прохань з боку прес-служби О.МОРОЗА політика попросили прокоментувати можливу відставку його однопартійця, міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, на що екс-спікер відповів, що відставки колись та будуть всі, але з волі Кабміну, а не Президента.

«Якщо питань немає, велике спасибі вам всім, тільки я не розумію, чому ви так довго затримувалися», - наводять слова О.МОРОЗА інформагентства.