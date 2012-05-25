Представництва омбудсмена можуть з’явитися в кожній області

Харків. 25 травня. УНІАН. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Валерія Лутковська планує створити свої представництва в кожній області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у четвер на прес-конференції, відвідуючи Полтаву.

За її словами, це дасть змогу полегшити доступ громадян до оскарження порушення своїх прав.

В.Лутковська вважає структуру секретаріату омбудсмена, яка працювала останні 14 років, недосконалою.

У новій структурі вона бачить тісну співпрацю з громадськими неурядовими організаціями, відкриття роботи консультативної ради і впровадження тематичних представництв - з питань національного превентивного механізму, антидискримінаційної політики, гендерних питань і прав дитини, представник із соціальних питань, економічних і гуманітарних прав, а також представник з питань інформаційної політики і захисту персональних даних.

Також В.Лутковська повідомила, що планує вибрати 20 громадських організацій для співпраці.

За її словами, відбір організацій буде здійснено в рамках нової програми співпраці з організаціями «Омбудсмен +».

«В Україні налічується близько 2 тисяч громадських організацій, ми збираємося вибрати для співпраці близько 20. Проте як це зробити, ще не визначили. Можливо, це буде конкурс або подивимося на досвід роботи, поки що думаємо над цим», - сказала В.Лутковська.

За допомогою громадських організацій омбудсмен збирається запровадити постійний моніторинг так званих місць ув’язнення.