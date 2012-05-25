Квитки на потяги Хюндай подешевшають

Харків. 25 травня. УНІАН. Вартість квитків на поїзди Hyundai буде наближена до ціни на проїзд у купейних вагонах.

Про це повідомив сьогодні, 25 травня, міністр інфраструктури Борис Колесников під час урочистостей з нагоди відкриття руху сучасних швидкісних поїздів Hyundai.

«Уряд за дорученням президента України у понеділок на засіданні розгляне питання скасування ПДВ при купівлі квитків на поїзди Hyundai», - сказав Борис Колесников, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

За його словами, квитки на поїзди Hyundai стануть дешевшими на 16,6%.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, між містами-господарями футбольного чемпіонату Євро-2012 відкрито рух сучасних швидкісних поїздів Hyundai. У перший рейс із Центрального залізничного вокзалу у Києві поїзд Hyundai відправлено до Львова.

У дорозі Hyundai згідно з експериментальним графіком руху перебуватимуть: 4 год. 25 хв. з Києва до Харкова, 4 год. 55 хв. зі Львова до Києва, 6 год. 30 хв. із Києва до Донецька. Після закінченню дії експериментального графіка відстані між цими містами Hyundai долатимуть ще швидше - на 15-30 хв.

Власне регулярний рух Hyundai - з Києва до Львова (1 пара поїздів) та Харкова (2 пари поїздів) - стартує з 27 травня, а між Києвом та Донецьком поїзд корейського виробництва розпочне курсувати на початку червня.