Європарламентарії отримали дозвіл на зустріч з Тимошенко

Харків. 25 травня. УНІАН. Представники Європарламенту отримали дозвіл на зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, 22 травня до керівництва служби надійшло звернення від Міністерства закордонних справ України з проханням дозволити президенту політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європарламенту Гі Верхофстадту, лідеру Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європарламенту Йоханнесу Корнелісу Ван Баалену та лідеру польської ліберальної опозиції Янушу Палікоту зустріч у ЦКЛ «Укрзалізниці» з Ю.Тимошенко.

Розглянувши звернення, керівництво ДПтС України надано відповідний дозвіл.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, представники Європарламенту планують прибути до Харкова сьогодні, 25 травня.