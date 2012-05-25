Європарламентарії отримали дозвіл на зустріч з Тимошенко

13:34, 25 травня 2012
Харьків
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До Харкова мають прибути сьогодні

Харків. 25 травня. УНІАН. Представники Європарламенту отримали дозвіл на зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, 22 травня до керівництва служби надійшло звернення від Міністерства закордонних справ України з проханням дозволити президенту політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європарламенту Гі Верхофстадту, лідеру Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європарламенту Йоханнесу Корнелісу Ван Баалену та лідеру польської ліберальної опозиції Янушу Палікоту зустріч у ЦКЛ «Укрзалізниці» з Ю.Тимошенко.

Розглянувши звернення, керівництво ДПтС України надано відповідний дозвіл.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, представники Європарламенту планують прибути до Харкова сьогодні, 25 травня.

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