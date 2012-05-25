У Харків до Тимошенко прибула група з Європарламенту

Харків. 25 травня. УНІАН. До Харкова для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибула група депутатів Європейського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, літак з Києва щойно приземлився у Міжнародному аеропорту «Харків».

У складі делегації, зокрема, президент Альянсу лібералів і демократів Європарламенту Гі Верхофстадт. Групу супроводжує депутат Верховної ради України, голова Європейської партії України Микола Катеринчук. Гості двома мікроавтобусами відбули до Цетральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де проходить лікування Ю.Тимошенко.

Очікується, що після зустрчі з екс-прем’єром депутати Європарламенту проведуть брифінг.

Сьогодні ж делегація має відбути до Одеси, де планує взяти участь у міжнародній конференції «Ліберальна демократія в Україні на шляху до європейської інтеграції».