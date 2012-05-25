Старшому лейтенанту міліції дали 6 років

Харків. 25 травня. УНІАН. Колишнього старшого лейтенанта міліції засуджено на 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, з посиланням на прокурора Нововодалазького району Володимира Кретона.

За його словами, суду було надано неспростовні докази того, що підсудний, перебуваючи на посаді слідчого райвідділу міліції, вимагав та отримав хабар за непритягнення підозрюваних осіб до кримінальної відповідальності у кримінальній справі, що перебувала у нього в провадженні, та незатриманні їх у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчий отримав 5,5 тис. грн. хабара, хоча вимагав значно більше.

Вироком Нововодолазького районного суду від 22 травня 27-річного колишнього працівника міліції засуджено за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) на 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років, з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудному, повідомили у прес-службі.