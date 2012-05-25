Турбоатом цілий, міни не виявили

Харків. 25 травня. УНІАН. Інформація про замінування адміністративного корпусу ТОВ «Турбоатом» не підтвердилася.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Через проведення обстеження території підприємства його роботу було тимчасово призупинено, евакуйовані понад 340 робітників.

Працівники вибухово-технічної служби, оглянувши понад 19 тис квадратних метрів території, вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявили. Проводяться всі необхідні заходи для встановлення особи, що здійснила телефонний дзвінок до міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 11.38 до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення, що в адміністративному корпусі ТОВ «Турбоатом» закладений вибуховий пристрій і через три години відбудеться вибух.