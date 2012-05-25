Девіч пішов із Металіста

Харків. 25 травня. УНІАН. Нападник харківського «Металіста» та збірної України з футболу Марко Девіч підписав контракт з клубом ФК «Шахтар» - чемпіоном і володарем Кубка України 2012 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі «Шахтаря», контракт з гравцем «Металіста» укладено терміном на 4 роки.

Вартість контракту та умови угоди не розголошуються.

У клубі «Металіст» повідомили, що М.Девіч у травні отримав виклик до національної збірної України, яка готується до Євро-2012. На цей час команда перебуває на тренувальних зборах у Туреччині, готуюючись до контринентальної першості.

Довідка УНІАН. Марко Девіч народився 1983 року в Бєлграді (Югославія). У 2008 р. прийняв громадянство України. Зріст: 185 см Вага: 76 кг. У чемпіонатах України провів 180 ігор, 66 м`ячів, у Кубку України - 11 ігор, 3 м`ячі. У складі харківскього «Металіста» - 6-разовий бронзовий призер чемпіонатів України 2007-2012 років. Кращий бомбардир чемпіонату України 2008 року (19 м`ячів). У єврокубках зіграв 33 гри, 8 м`ячів. У збірній України - 18 ігор, 2 м`ячі. Виступав за клуби: «Звєздара» (Бєлград), «Желєзнік» (Бєлград), «Раднічкі» (Нові Бєлград), «Вождовац» (Бєлград), «Волинь» (Луцьк), «Металіст» (Харків). В сезоні 2011/2012 у всіх турнірах у складі «Металіста» провів 38 матчів, забив 16 м’ячів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА