Харківщина отримає 175 млн грн на газифікацію населених пунктів - Добкін

Харків. 29 травня. УНІАН. У 2012 році Харківська область очікує отримати 175 мільйонів гривень на газифікацію населених пунктів та розвиток соціальних об`єктів області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні в ході зустрічі з мешканцями селища Буди Харківського району голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, найближчим часом очікується підписання контракту між Харківською областю та НАК «Нафтогаз України» про газифікацію населених пунктів регіону, а також проведення робіт на соціальних об`єктах краю.

Згідно до підготовленими документами Харківщина протягом 2012 року очікує отримати 175 мільйонів гривень.

«Ми практично домовилися про підписання контракту з НАК «Нафтогаз України» про газифікацію Харківської області ще на 125 мільйонів гривень. Ми у минулому році отримали 150 мільйонів гривень, і цього року маємо отримати 125 мільйонів гривень на газифікацію та 50 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток», - сказав М.Добкін.