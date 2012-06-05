Борги працівникам Ізюмського ТРЗ погасять до середини вересня

Харків. 5 червня. УНІАН. Борги із зарплати працівникам Ізюмського тепловозоремонтного заводу планується повністю сплатити до середини вересня цього року.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, перші кроки для цього вже зроблені.

«Перші кроки у цьому напрямку вже зроблено. Я гадаю, що в серпні ми погасимо 70% від суми заборгованості, яка накопичилася, і завершимо виплачувати всі борги перед робітниками до середини вересня», - сказав М.Добкін.