Сім харків’ян уклали договори на придбання житла на умовах іпотек

Харків. 6 червня. УНІАН. Перші 7 осіб - мешканців Харківської області уклали договори на придбання квартир на умовах Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла.

Як повідмив на прес-конференції у вівторок голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, договори підписано з харківською компанією «Трест Житлобуд - 1» та «Ощадбанком» в рамках плану соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.

За словами губернатора, людям запропоновано дуже привабливі умови.

«Умови, які запропоновані державою, повністю влаштовують перших 7 щасливчиків. Це кредит на 12 і більше років під 3% річних. Умови придбання житла прості: повинен бути сукупний дохід не менше 6 тисяч гривень на сім`ю. Якщо сім`я складається з двох осіб, то за іпотекою вони можуть купити близько 40 кв. м. з розрахунку на людину. Якщо сім`я складається з трьох осіб, то держава визначила, що вони мають право на таких умовах купити квартиру з розрахунку 58 кв. м. на людину, але в разі певних життєвих умов до 25% цю площу можна збільшити, і вона зросте до 72 кв.м. на людину. Якщо хто-небудь захоче купити ще більшу площу, то до 72 кв.м. на людину зможе купити, враховуючи умови, які надає держава. А додаткову площу, яка виходить за межі розроблених урядом пропозицій, люди будуть купувати вже за ринковою вартістю. Вартість 1 квадратного метра в обласних центрах визначена до 5 тисяч гривень, в містах обласного значення - до 4 тисяч гривень на месяц», - сказав М.Добкін.

За його словами, на сьогодні будівельники запропонували 6 будинків, 5 з яких знаходяться у Харкові та 1 - у Лозовій. Також губернатор додав, що в реалізації такої програми тепер будуть брати участь ще 4 будівельних компаній - «Житлобуд - 2», «Авантаж», «Макрокап Девелопмент Україна» та компанія «Флас».

«Всього на Харківську область для компенсації відсоткової ставки виділено 47 млн. грн. За підрахунками фахівців, на цю суму через іпотеку можна буде реалізувати близько 3 тис. квартир в Харкові і в містах Харківської області», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.